Группа «Акрон» за девять месяцев увеличила производство на 1,2%

Группа компаний-производителей минеральных удобрений «Акрон» в январе–сентябре 203 года увеличила производство товарной продукции на 1,2%, до 6,27 млн тонн, следует из отчета компании. Производство минеральных удобрений выросло на 0,2%, и составило 5,27 млн тонн по итогам девяти месяцев.

Производство аммиака в январе–сентябре (в том числе для внутреннего потребления) выросло на 3,1%, до 2,19 млн тонн. За этот же период товарный выпуск, азотных удобрений снизился на 0,5%, до 3,454 млн тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 2% и составил 1,814 млн тонн.

При этом в в третьем квартале (июль–сентябрь) общее производство «Акрона» сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,97 млн тонн. Производство удобрений снизилось на 12,8%, до 1,6 млн тонн.

«Акрон» — группа компаний-производителей минеральных удобрений со штаб-квартирой в Москве. Основные производственные предприятия группы — ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». Группе «Акрон» принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.

Милена Костерева