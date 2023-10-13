Молодой водитель иномарки разбился насмерть в Краснодаре

В Краснодаре вечером 12 октября произошло смертельное ДТП. Молодой водитель иномарки разбился на улице Новороссийской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю рассказали, что 19-летний юноша за рулем «Рено Дастер» выехал на встречку, а затем врезался в металлическое препятствие. Молодой человек скончался до приезда медиков.

В ведомстве сообщили, что водительский стаж у погибшего был меньше года. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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