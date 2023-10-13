Военнослужащие из Башкирии, воевавшие на Донбассе, станут ветеранами

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии планируют внести изменения в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», согласно который бойцы, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, получат статус ветеранов и инвалидов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно законопроекту, такой статус получат военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований, органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, а также контрактники, которые участвовали в специальной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля прошлого года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября того же года. Статус инвалида боевых действий получат бойцы, ставшие инвалидами из-за ран, контузии, увечья или заболевания, которые они получили в связи с участием в боевых действиях.

Расходные обязательства, связанные с исполнением данной нормы, предусмотрят проектом бюджета республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На законопроект уже получены положительные заключения главы республики и правительства.

Венера Хисамова

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