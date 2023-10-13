Официальные мероприятия в День республики обошлись Башкирии в 20 млн рублей

Башкирская государственная филармония потратила 19,8 млн руб. на официальные мероприятия, приуроченные к Дню республики, следует из материалов портала госзакупок. Учреждение заключило восемь контрактов, связанных с их проведением. Все договоры заключены без проведения торгов.

Самые дорогие два контракта подписаны на услуги по организации и проведению официального приема главы Башкирии и церемонии закладки камня арт-объекта «Колоннада», их общая стоимость составила 16,4 млн руб.

Организация и проведение посвященного Дню республики торжественного собрания обошлась в 1,5 млн руб. На услуги по организации культурной программы в рамках визита премьер-министров России и Беларуси, президента Абхазии с участием выделили 1,4 млн руб. Одним из приглашенных артистов стала белорусская певица Ирина Дорофеева, имена других в материалах закупки не раскрываются.

Еще 500 тыс. руб. Башгосфилармония заплатила за аренду светодиодного оборудования и сценических конструкций для проведения посвященного дню республики торжественного собрания.

Наталья Балыкова

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