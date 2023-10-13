Четыре случая клещевого энцефалита выявили в Татарстане

На территории Татарстана за минувший сезон выявили четыре случая клещевого энцефалита. Об этом в ходе пресс-конференции сказала замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Все случаи оказались завозными.

Всего в Татарстане в этом году пострадали свыше 9,8 тыс. человек. 80% укусов пришлись на эндемичные территории. В 18% случаев был выявлен возбудитель боррелиоза. Всего подтверждены 34 таких случая.

"Ъ-Казань"