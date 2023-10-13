В Саратовской области с долгом 19 миллионов ликвидировали МУП

Завершено конкурсное производство в отношении МУП «Лысогорские коммунальные системы» (ЛКС), сообщила пресс-служба Арбитражного суда (АС) Саратовской области.

Ранее с заявлением о признании должника банкротом в инстанцию обратился МУП «СанСервис». 29 июля 2016 года АС принял материалы к производству. 28 сентября того года ЛКС признали банкротом, в отношении предприятия открыли конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось судом.

20 сентября 2023-го собрание кредиторов должника приняло следующие решения: принять к сведению отчет конкурсного управляющего, списать нереализованную в ходе производства дебиторскую задолженность и ходатайствовать в АС о завершении конкурсного производства. Общая сумма невыплаченных ЛКС долгов превысила 19 млн руб.

29 сентября АС определил прекратить процедуру банкротства и ликвидировать предприятие. Обжаловать решение можно до внесения соответствующих данных в единый государственный реестр юридических лиц.

Дарья Васенина

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