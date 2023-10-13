Потепление до +16°С придет в Удмуртию 16 октября

В Удмуртии днем 14 октября не ожидается существенных осадков, однако установится облачная погода. Ночью столбик термометра окажется на уровне +2..+7°С, днем — +4..+9°С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. В воскресенье, 15 октября, температура воздуха ночью составит +1..+6°С, днем — +8..+13°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник, 16 октября, в дневные часы потеплеет до +11..+16°С . Временами пройдут дожди. 17 октября температура воздуха ночью окажется в пределах +4..+9°С, днем — +7..+12°С. Ветер усилится до 15-20 м/с.

По предварительному прогнозу, в середине недели днем температура воздуха окажется на уровне +2..+7°С. Пройдут дожди и мокрый снег.