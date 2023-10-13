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Спрос на перевозку стройматериалов в Ростове-на-Дону за год вырос на 117%

В сентябре 2023 года спрос на услуги по перевозке строительных материалов в Ростове-на-Дону вырос на 117% относительного аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Услуги». По данным платформы, число предложений в этой категории услуг в прошлом месяцев выросло на 30%.

Отмечается, что рост спроса и предложения на перевозку стройматериалов связан с динамичным развитием строительного рынка. С июня по август текущего года спрос на строительные работы увеличился на треть, что и стимулировало развитие сегмента грузоперевозок.

«Сегодня доля предложений по перевозке стройматериалов в Ростове-на-Дону составляет порядка 13% от всех предложений услуг в категории “грузоперевозки”: то есть каждый 5-й исполнитель перевозит именно стройматериалы»,— отмечает пресс-служба «Авито».

Цены на грузоперевозки варьируются в зависимости от дистанции, типа и объема груза. Средняя цена за перевозку сыпучих грузов начинается от 1,6 тыс. руб. за час работы. Перевозка строительных блоков на автомобиле грузоподъемностью 10 т с манипулятором составляет в среднем 12 тыс. руб. за рейс длительностью 3-4 часа. Также на сервисе «Авито Услуги» представлено большое количество предложений от крупных транспортных компаний, осуществляющих перевозку больших грузов на дальние расстояния.

Анастасия Назарова

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