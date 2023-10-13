Жителя Белоглинского района будут судить по обвинению в организации наркопритона

В Белоглинском районе Кубани перед судом предстанет 30-летний местный житель. Мужчину обвиняют в содержании наркопритона, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным следствия, фигурант предоставлял свой дом наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В принадлежащем обвиняемому гараже правоохранители нашли около 300 граммов марихуаны и немного гашишного масла, а также предметы, используемые для употребления наркотиков. На момент визита полицейских хозяин дома и двое посетителей притона находились в состоянии опьянения, отметили в ведомстве.

Фигуранта в скором времени будут судить по статьям 232 (организация либо содержание притонов) и 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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