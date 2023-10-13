В Волгограде онкобольная через суд добилась многомиллионного лечения

Волгоградский суд обязал региональный комитет здравоохранения обеспечить онкобольную лекарством на несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась 58-летняя горожанка, которой консилиум врачей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» рекомендовал препарат «Энтректиниб». «Это новый лекарственный препарат, который 10.11.2022 зарегистрирован на территории Российской Федерации», — отметили в прокуратуре и добавили, что стоимость одной упаковки с 30 таблетками превышает 200 тыс. руб. Необходимый курс оценили в несколько миллионов.

Чиновники указали горожанке, что препарат не входит в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Волгоградской области и в лечении отказали.

Прокурор Дзержинского района Волгограда в суде потребовал возложить на комитет здравоохранения области обязанность обеспечить женщину препаратом.

Советский районный суд удовлетворил иск в полном объеме.

Решение в законную силу пока не вступило.

Никита Маркелов

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