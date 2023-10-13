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Оренбуржец, 5 раз пойманный на пьяной езде, не смог выйти по УДО

Отказано в условно-досрочном освобождении осужденному, который отбывает наказание в первой исправительной колонии УФСИН РФ по Оренбургской области. Ранее мужчина был пять раз уличен в вождении авто в нетрезвом виде. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденный направил соответствующее ходатайство в суд. На процессе прокурор просил отказать мужчине в удовлетворении просьбы.

На заседании представитель контрольного органа отметил, что мужчина пять раз был осужден за преступление. Следовательно, цель наказания не достигнута. Суд поддержал позицию надзорного ведомства.

Георгий Портнов

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