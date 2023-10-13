В аварии на трассе Югры погиб 63-летний мужчина

На 173 км трассы «Югра» (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в аварии скончался 63-летний мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото: пресс-служба ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу

По данным ГИБДД, ДТП произошло около 07:10 в пятницу, 13 октября. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением во время обгона другой машины. Из-за этого его машина съехала в кювет, а затем опрокинулась.

«В результате ДТП водитель иномарки 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью»,— сказано в сообщении. Сейчас сотрудники Госавтоинспеции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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