Врио начальника УМВД по Томской области назначен Дмитрий Амелин

В Томской области назначили врио начальника регионального УМВД России. Им стал полковник полиции Дмитрий Амелин, указывается на сайте ведомства. Генерал-майор Демьян Лаптев, возглавлявший томское УМВД с 2019-го по 2023 год, по предварительным данным, продолжит службу в Северной Осетии.

Дмитрий Амелин в 2001 году окончил Томский педагогический университет, в 2006 году — Томский госуниверситет, в 2018 году — академию управления МВД России. Работу в органах внутренних дел начал в 2001 году в звании рядового. Полицейский проходил службу в подразделениях по охране общественного порядка, ГИБДД. В сентябре 2023 года полковник Амелин занял пост заместителя начальника УМВД по Томской области.

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Илья Николаев