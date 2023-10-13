На Кубани инвесторы реализуют проекты на общую сумму 2,8 трлн рублей

Инвестиционная активность в Краснодарском крае демонстрирует позитивную динамику – темп роста инвестиций в первом полугодии текущего года составил 117% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона. На Кубани в стадии реализации находятся более 500 крупных инвестпроектов на общую сумму 2,8 трлн руб., что позволит создать 93 тыс. рабочих мест.

Наиболее высокая инвестиционная активность в Краснодарском крае отмечена в транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах, электроэнергетике, сельском хозяйстве, гостиничных услугах. В эти сферы вложено более 68% средств инвесторов, сообщает администрация региона. С начала 2023 года в крае реализовано 60 крупных инвестпроектов на сумму порядка 118 млрд руб., создано 2,4 тыс. новых рабочих мест.

На Кубани действуют меры государственной поддержки инвесторов, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в рамках инвестиционной деятельности. Данная льготная программа распространяется на инвестиции во всех сферах, кроме жилищного строительства.

Анна Перова, Краснодар