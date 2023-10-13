Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю выросла в 1,4 раза

В Татарстане за неделю в 1,4 раза выросло количество случаев COVID-19, сообщила на пресс-конференции в пятницу Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По ее данным, за последнюю неделю инфекция выявлена у 229 человек, что на 65 больше, чем за предыдущий аналогичный срок. У всех установлен штамм «Омикрон» или его разновидности.

У 4% инфицированных заболевание протекает в тяжелой форме — в виде внебольничной пневмонии, у остальных 96% — бессимптомно или «по типу ОРВИ».

В 11 действующих на территории Татарстана ковидных госпиталях, где развернуто 402 койки, сейчас находятся 292 пациента, добавил Дмитрий Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана. По его словам, в связи с тем что уровень занятости коек составляет лишь 72%, их число планируется сократить.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"