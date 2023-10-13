Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы Нытвенского маслозавода

Сотрудники Пермского УФАС России обнаружили на кузове автомобиля «Газель», который передвигался по центральным улицам Перми, подозрительную рекламу Нытвенского маслозавода. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В рекламе, размещенной на машине, была изображена продукция производства ООО «Маслозавод Нытвенский» и указано: «Все лучшее из молока! www.nytva-maslo.ru»

Согласно законодательству, реклама должна быть добросовестной и достоверной, то есть в ней не должна содержаться информация, не соответствующая действительности или сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые производятся другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В противном случае реклама считается недостоверной.

«Реклама маслозавода содержит сравнительное указание «Все лучшее из молока» с сопровождением изображений молочной продукции, изготовленной ООО «Маслозавод Нытвенский», при этом отсутствует критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение данного утверждения. Поэтому мы считаем, что в этой рекламе содержатся признаки нарушения закона о рекламе», - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.