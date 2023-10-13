Воспитатели частного детсада в Новосибирске задержаны за избиение детей

В Новосибирске задержаны два воспитателя частного детского сада, которым предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и их истязании. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СКР). «По данным следствия, в июле 2023 года обвиняемые, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий»,— сообщила официальный представитель управления СКР Елена Коновалова, добавив, что от действий воспитателей пострадали более десяти детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Педагогам вменяется в вину ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником) и ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Дело о жестоком обращении с детьми было возбуждено в июле. Основанием послужила видеозапись, сделанная матерью воспитанницы детсада. На кадрах видно, как воспитатели наносят детям удары, дергают за одежду. Заведующей этого дошкольного учреждения тогда предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По сведениям «Ъ», речь идет о детсаде «Маленький принц», он расположен в Октябрьском районе города.

Константин Воронов, Новосибирск