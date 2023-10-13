В Татарстане не выявили ни одного случая гриппа

В Татарстане в настоящее время не зафиксировали ни одного случая гриппа. Об этом на пресс-конференции сказала заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

При этом за неделю в Татарстане выявили свыше 14 тыс. заболевших ОРВИ, что на 14,6% меньше, чем неделей ранее. Это также на 6% ниже эпидпорога. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Татарстане в данный момент, по словам госпожи Авдониной, является благополучной.

"Ъ-Казань"