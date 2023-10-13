В Нефтеюганске эвакуировали школы из-за угроз минирования

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) из школ эвакуировали сотрудников и учащихся из-за писем о ложном минировании. Об этом в telegram-канале сообщила глава города Эльвира Бугай. Сообщения пришли на электронные почты образовательных учреждений.

Силовики уже проверили ряд школ, не обнаружив подозрительные предметы. Сейчас сотрудники полиции продолжают обследовать оставшиеся учреждения.

Мэр попросила родителей сохранять спокойствие. Школы возобновят работу после обследования кинологами.

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