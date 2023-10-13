Организатор пермской финансовой пирамиды приговорен к восьми годам колонии

Генеральный директор ООО «Центр развития социальных проектов ПК “Содействие”» Константин Каменев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Перми.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2013 года Каменев привлекал денежные средства граждан под предлогом выплаты процентов больше, чем установлены банками России, а также под видом заключения договоров софинансирования кредита, обещая погашать за них кредитные обязательства в других кредитно-финансовых учреждениях и банках. Умышленно вводя население в заблуждение и обманывая его, директор компании сообщал, что денежные средства будут инвестироваться в перспективные и доходные проекты с целью получения прибыли, которая в последующем покроет финансовые задолженности “вкладчиков”»,— написано на сайте районного суда.

Константин Каменев не признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. За все время существования «финансовой пирамиды» был обманут 81 клиент. Общая сумма причиненного имущественного ущерба составила более 48 млн руб.

Суд также назначил Константину Каменеву штраф в размере 600 тыс. руб. После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу. Приговор в законную силу пока не вступил.