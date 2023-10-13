Мусорный полигон продолжают ликвидировать в Славянском районе

В Славянском районе Кубани продолжается ликвидация мусорного полигона. Планировку и уплотнение поверхности тела свалки уже выполнили более чем на 97%, сообщили в пресс-службе администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас на полигоне готовятся к бурению скважин дегазации. Специалисты ранее провели геодезическую привязку. Продолжается также укладка геотекстиля и устройство дренажного слоя из песчано-гравийной смеси. Наполовину выполнены работы по укладке изолирующего слоя. Полностью завершить рекультивацию планируют в следующем году.

В администрации сообщили, что до конца 2024 года в крае рекультивируют уже закрытые мусорные полигоны в Краснодаре и Горячем Ключе. Еще одну свалку ликвидируют под Геленджиком в селе Кабардинка.

Вячеслав Рыжков

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