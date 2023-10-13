В Тольятти сорвано проектирование капремонта операционной для больницы

Сведения об ООО «Альянс» включены в Реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого решения стало нарушение условий договора по разработке проекта капитального ремонта операционного блока пятой городской клинической больницы Тольятти. Решение приняло Самарское УФАС, сообщается на сайте антимонопольного органа.

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Надзорное ведомство установило, что 30 мая текущего года учреждение заключило с подрядчиком соответствующий контракт стоимостью более 1,3 млн руб. По техзаданию условия контракта должны были быть выполнены до 23 августа.

Однако по состоянию на 24 августа ООО «Альянс» не приступало к созданию проекта. В связи с этим заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

Георгий Портнов