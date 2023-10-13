На школьный туризм в Башкирии выделили 196 млн рублей

В Башкирии с апреля текущего года на организацию туристических поездок для школьников в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выделили 196,2 млн руб. Объем софинансирования проекта из регионального бюджета составил 78,5 млн руб., сообщает пресс-служба министерства предпринимательства и туризма республики.

Участниками программы «Школьный туризм» стали 28,5 тыс. учащихся 5-9 классов. Проект реализуется в регионе второй год, прокомментировал министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. Он отметил, что двухдневные поездки с посещением природных и промышленных объектов, достопримечательностей региона, мастер-классами, спортивными мероприятиями «не только помогают школьникам лучше узнать историю и культуру своего родного края, но и являются элементами патриотического воспитания».

Майя Иванова

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