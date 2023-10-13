В селе Башкирии медведица напала на женщину

В Ишимбайском районе Башкирии в центре села Петровское медведица напала на женщину, сообщили в пресс-службе республиканского министерства природопользования и экологии. У пострадавшей сломана рука и поцарапана спина.

На место нападения выехали сотрудники полиции и минэкологии, которые застрелили медведицу. У нее остались два медвежонка, которых планируется передать на передержку в местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».

Влада Шипилова

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