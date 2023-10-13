Мэр Сочи поручил восстановить водовод на реке Псезуапсе до конца октября

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил завершить до конца октября работы по восстановлению магистрального водовода, который пострадал во время смерча в 2022 году. Он отметил, что улучшить стабильность водоснабжения в Лазаревском районе нужно до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.

«Линия снабжает всю южную часть Лазаревского района, более 40 тыс. наших горожан. Сейчас приводим систему в порядок, чтобы нормальный напор был и в отдаленных точках. К старту отопительного сезона вся система должна работать в полную силу с учетом повышения нагрузок»,— отметил Алексей Копайгородский.

Водовод снабжает южную часть Лазаревского района, включая поселки Солоники, Мирный и село Волконка. Летом 2022 года стихия разрушили водозаборное поле и смыла участок водовода. Мощности системы насосов оперативно перераспределили для обеспечения жителей ресурсом по временной схеме.

Для углубления и укрепления русла в районе скважины провели отсыпку водозаборного поля, начали работы по укладке сетей. Всего специалисты заменят 200 метров разрушенных стихией коммуникаций. Работы планируется завершить до конца октября. Для повышения надежности водоснабжения поселка Лазаревское восстановят кольцевое водоснабжение улиц Малышева и Тормахова.

Татьяна Ручкина

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