«Аэрофлот» снизит количество рейсов из Томска в Москву в осенне-зимнем сезоне

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует уменьшить количество рейсов из Томска в Москву в осенне-зимнем сезоне с 14 до 9. В расписании аэропорта Томска указывается, что вместо двух утренних рейсов каждый день перевозчик будет осуществлять один ежедневный рейс.

Помимо этого «Аэрофлот» вернет вечерние рейсы по пятницами и воскресеньям. Вылеты в это время компания не запускала с 2021 года. Новое расписание должно вступить в силу с 29 октября.

Также рейсы по этому направлению в осенне-зимнем сезоне будут выполнять авиакомпании Smartavia и S7.

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Александр Киселев