В Татарстане директора УК осудят по делу о гибели двух жителей

В Татарстане 54-летнего директора УК и 67-летнего главу местной фирмы по делу о гибели двух местных жителей. Об этом сообщает управление СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Директор фирмы открыл магазин «Газтехника» в одном из домов на улице Гафиатуллина в Бугульме за счет объединения двух жилых квартир. Позже в помещении провели отопление и подключили горячую воду, нарушив нормы и правила безопасной эксплуатации газового оборудования, а директор УК, как считает следствие, не провел проверку в области техобслуживания дымоходов и вентиляционных каналов.

В результате в вентиляционные каналы многоквартирного дома проник углекислый газ, и двое жителей квартиры над магазином задохнулись и погибли от удушья, кроме того, еще одному человеку причинили легкий вред здоровью, уточнили в СКР.

"Ъ-Казань"