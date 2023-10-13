В Адыгее прошел День русской культуры

День русской культуры отметили жители Адыгеи 12 октября, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. Приуроченные к дате мероприятия прошли в Пушкинском доме.

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В торжествах приняли участие представители общественных объединений, научной и творческой интеллигенции, молодежи, религиозных конфессий, органов власти. Кроме выступлений исполнителей народных песен, развернута выставка мастеров русских народных промыслов и представлены блюда отечественной кухни.

В программу мероприятия вошла театральная постановка, праздничный концерт и круглый стол по теме «Национальные традиции – богатство русской культуры».

«Желаю всем участникам Дня русской культуры плодотворной работы и дальнейших успехов в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений, в приумножении духовного и культурного потенциала народов нашей большой страны!», — написал Мурат Кумпилов.

Анастасия Назарова