В Адыгее прошел День русской культуры
День русской культуры отметили жители Адыгеи 12 октября, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. Приуроченные к дате мероприятия прошли в Пушкинском доме.
В торжествах приняли участие представители общественных объединений, научной и творческой интеллигенции, молодежи, религиозных конфессий, органов власти. Кроме выступлений исполнителей народных песен, развернута выставка мастеров русских народных промыслов и представлены блюда отечественной кухни.
В программу мероприятия вошла театральная постановка, праздничный концерт и круглый стол по теме «Национальные традиции – богатство русской культуры».
«Желаю всем участникам Дня русской культуры плодотворной работы и дальнейших успехов в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений, в приумножении духовного и культурного потенциала народов нашей большой страны!», — написал Мурат Кумпилов.