В Ульяновске мэрия незаконно попыталась разрешить застройку центра города

Суд обязал администрацию Ульяновска и региональное Министерство имущественных отношений и архитектуры привести Правила землепользования и застройки в соответствие с Генеральным планом. Речь идет о корректировке документации, которая исключит возможность «точечной застройки» центра города. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска

Ранее прокуратура провела проверку и установила, что администрация Ульяновска во время разработки и утверждения Правил землепользования и застройки «проигнорировала требования градостроительного законодательства в части установления особого режима использования территории по ул. Кролюницкого». Указанный участок фактически занят водным объектом. В документах чиновники указали, что эту территорию можно использовать для многоэтажной жилой застройки.

Однако по Генеральному плану капитальное строительство на участке недопустимо. В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Иск был удовлетворен.

Георгий Портнов