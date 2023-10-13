Свердловский суд отменил приговор мужчине по кличке Помидор по делу о педофилии

Свердловский областной суд отменил приговор 68-летнему жителю Каменска-Уральского по кличке Помидор, осужденному по делу о педофилии. Ранее Красногорский суд города признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действиях в отношении ребенка младше 16 лет (ч. 1 ст. 135 УК РФ), приговорив к 12 годам колонии.

В пресс-службе облсуда «Ъ-Урал» заявили, что дело было возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим составом суда. Данное решение принято из-за существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона.

ЕАН сообщает, что в июне 2022 года Помидор изнасиловал 11-летнюю девочку, которую к нему привели другие подростки. Насилие над школьницей якобы снимали на видео. После этого подростки на камеру избили девочку.

В полиции отмечали, что обвиняемый мужчина ранее несколько раз был судим. «Свою первую судимость он получил в 1978 году, а последний раз привлекался к уголовной ответственности в 2017 году за незаконную рубку леса»,— рассказывали в УМВД.

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