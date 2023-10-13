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обновлено 11:06

Судья из Перми назначена верховным судьей ДНР

Президент России Владимир Путин назначил пермскую судью Джамилю Кочегарову в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом свидетельствует указ президента РФ. Принесение присяги состоялось 8 октября. Первым на это обратил внимание портал 59.ru.

Фото: Пермский краевой суд

Фото: Пермский краевой суд

«Поздравляем назначенных судей с этим памятным и значительным событием, желаем профессиональных успехов в деле отправления правосудия»,— говорится на сайте Верховного суда ДНР.

Джамиля Кочегорова родилась в 1981 году. Указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2015 года назначена судьей Свердловского районного суда Перми. Судья имеет отношение к делу о снятии с выборов в Пермскую гордуму Александры Семеновой, которая была связана с региональным штабом Навального. Джамиля Кочегарова также штрафовала главу пермского штаба Навального Сергея Ухова (признан иноагентом) за незаконные митинги.

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