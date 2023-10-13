Башкирии досрочно выделят 35,6 млн рублей на ликвидацию свалки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении средств федеральной субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна». До конца текущего года планируется ликвидировать несанкционированную свалку в Кумертау. Для этих целей Башкирии выделят 35,6 млн руб., запланированных на 2024 год.

К концу 2024 года в различных регионах должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка и обезврежено 88 наиболее экологически опасных объектов.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте