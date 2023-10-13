Сотрудницу нижегородского ГУВД подозревают в хищении 400 тысяч рублей у коллег

В Нижегородской области бухгалтера регионального главка МВД РФ подозревают в присвоении средств, предназначавшихся сотрудникам полиции. По данным областного управления ФСБ РФ, в отношении женщины возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.

Являясь должностным лицом, женщина систематически сообщала сотрудникам полиции, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, о том, что на их карту ошибочно зачислена заработная плата. Вернуть средства она просила на свою личную банковскую карту.

По данным областного управления СК РФ, с 2019 по 2023 год женщина таким образом похитила у коллег 400 тыс. руб. Эти средства она потратила на собственные нужды.

Андрей Репин