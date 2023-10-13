Силовики пришли с обысками в Казанский ипподром

Следователи СКР, сотрудники УБЭП и Росгвардии пришли с обысками в Казанский ипподром. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обыски провели накануне, 12 октября, в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следствие уверено, что часть средств по гранту Минсельхоза выводилась на счета сторонних компаний, при этом некоторые гонки лошадей могли проводить только на бумаге. В деле идет речь о мошенничестве на 2 млн руб.

Силовики изъяли документацию ипподрома и сейчас изучают ее.

"Ъ-Казань"