Письма из блокадного Ленинграда стали доказательствами в суде

Свердловский райсуд Перми удовлетворил заявление местной жительницы об установлении факта родственных отношений. Как сообщает телеграм-канал адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры», обращение в суд понадобилось их доверительнице для вступления в наследство после смерти своей пожилой тети. Прямых доказательств родства у нее не было. Адвокат Александр Бурдин рассказал, что мать и тетя доверительницы родились в местах, которые находятся на территории современных Польши и Западной Украины. «Не хватало целого ряда документов конца 19-го — начала 20-го века,— пояснил господин Бурдин.— Обращения в ЗАГС, администрацию и Минюст не принесли ощутимых результатов — в документации оставался пробел, который требовалось заполнить».

По словам Александра Бурдина, тогда адвокаты проанализировали бумаги, которые были у умершей, в том числе и письма 1942–1943 годов, написанные ею родственникам из блокадного Ленинграда. В письмах мать доверителя упоминалась автором как «сестричка». Для установления авторства писем была проведена почерковедческая экспертиза. В результате суд заявление об установлении факта родственных отношений удовлетворил.