«Россети Сибирь» требуют с Абазинского рудника 255,4 млн рублей

Компания «Россети Сибирь» обратилась в суд с заявлением о взыскании с ООО «Абазинский рудник» 255,4 млн руб. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства республики Хакасия Фото: Пресс-служба правительства республики Хакасия

Абазинский рудник является градообразующим предприятием города Абаза на юге Хакасии, в нем живут 12,2 тыс. человек. рудник находится на Абаканском железорудном месторождении. Разведанные запасы месторождения составляют 118,4 млн т руды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Абазинский рудник принадлежит (60%) фонду развития Хакасии, еще 40% – у сенатора Александра Жукова (доля с 2019 года находится в доверительном управлении у Евгения Пфау). Выручка в 2022 году составила 2,3 млрд руб., прибыль – 440,1 млн руб. Дочерняя структура компании – ООО «Абаканский рудник»– находится в конкурсном производстве.

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Анна Егорова