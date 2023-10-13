Выручка ЧМК снизилась на 9,8% в 2023 году

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу «Мечел») опубликовал бухгалтерскую отчетность за девять месяцев 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го выручка предприятия снизилась на 9,8% и составила 191,1 млрд руб., следует из представленных сведений.

Выручка от продаж на внутреннем рынке за январь-сентябрь достигла 102,5 млрд руб. Годом ранее этот показатель оценивался в 112,2 млрд руб. Себестоимость всей выпущенной продукции за рассматриваемые периоды снизилась с 112,2 млрд руб. до 92,3 млрд руб.

Девять месяцев 2023-го ЧМК завершил с убытком 1,49 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года комбинат получил чистую прибыль в размере 23,8 млрд руб.

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