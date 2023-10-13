В Татарстане из-за непогоды поступили сообщения о падении восьми деревьев

Из-за непогоды накануне, 12 октября, в Татарстане поступили сообщения о падении восьми деревьев в городах республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Елабуге упали сразу три дерева. В одном случае был поврежден легковой автомобиль. Кроме того, по одному дереву упали в Казани, Бугульме, Мензелинске, а также в Аксубаевском и Нурлатском районах.

Кроме того, в Альметьевске сорвалась часть кровли на здании учебного корпуса медколледжа. В результате никто не погиб и не пострадал. На место ЧП приезжал директор учебного заведения, глава исполкома Альметьевского района и руководитель исполкома города, а также сотрудники ЖКХ. В настоящее время рабочие разбирают и убирают сорванную кровлю.

"Ъ-Казань"