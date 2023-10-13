Правильную организацию работы отметили в ГКБ №8 в Ижевске

Работу поликлиники городской клинической больницы №8 в столице Удмуртии назвали примером правильной организации. Такое заявление сделал в Telegram и.о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

В частности, господин Багин отметил четкое разделение потоков и маршрутизацию, поскольку в учреждении функционируют отдельные входы для пациентов с ОРВИ, для тех, кто нуждается в неотложной помощи, и пришедших на диспансеризацию или плановый прием. При этом в «красной зоне» нет очередей, а время ожидания здесь минимальное.

Отмечается, что больница обслуживает более 30 тыс. детей и взрослых жителей. «Уверен, что и больница будет поддерживать высокую планку и получать от пациентов только благодарности»,— рассказал Сергей Багин.