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Правильную организацию работы отметили в ГКБ №8 в Ижевске

Работу поликлиники городской клинической больницы №8 в столице Удмуртии назвали примером правильной организации. Такое заявление сделал в Telegram и.о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

В частности, господин Багин отметил четкое разделение потоков и маршрутизацию, поскольку в учреждении функционируют отдельные входы для пациентов с ОРВИ, для тех, кто нуждается в неотложной помощи, и пришедших на диспансеризацию или плановый прием. При этом в «красной зоне» нет очередей, а время ожидания здесь минимальное.

Отмечается, что больница обслуживает более 30 тыс. детей и взрослых жителей. «Уверен, что и больница будет поддерживать высокую планку и получать от пациентов только благодарности»,— рассказал Сергей Багин.

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