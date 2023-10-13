Число энотуристов на винодельнях Кубани выросло на 20%
В январе—сентябре винодельни Краснодарского края посетили на 20% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.
Фото: loon.site
Он отметил, что на крымских и кубанских винодельнях очередь из посетителей расписана на месяц вперед. По его словам, это нормальная ситуация для таких винодельческих регионов, поскольку «ни через 5 лет, ни через 100 лет не научатся в Мурманске или на Ямале выращивать виноград».
В 2022 году спрос на винные туры в Краснодарском крае вырос втрое. Но в 2023 году их число сократилось из-за закрытых аэропортов и сложностей в логистике.
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