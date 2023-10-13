Число энотуристов на винодельнях Кубани выросло на 20%

В январе—сентябре винодельни Краснодарского края посетили на 20% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он отметил, что на крымских и кубанских винодельнях очередь из посетителей расписана на месяц вперед. По его словам, это нормальная ситуация для таких винодельческих регионов, поскольку «ни через 5 лет, ни через 100 лет не научатся в Мурманске или на Ямале выращивать виноград».

В 2022 году спрос на винные туры в Краснодарском крае вырос втрое. Но в 2023 году их число сократилось из-за закрытых аэропортов и сложностей в логистике.

Татьяна Ручкина

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