В Златоусте школьник на велосипеде попал под трамвай

В Челябинской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии с участием трамвая и велосипеда. По данным Госавтоинспекции Златоуста, пострадал 15-летний подросток.

ДТП произошло 12 октября в 21:20 рядом с торговым центром «Катрин» на проспекте Гагарина. 44-летний водитель трамвая совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался справа налево по направлению движения трамвая. В результате ДТП 15-летний велосипедист госпитализирован с травами.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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