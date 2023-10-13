Аграрии Башкирии закупили сельхозтехники на 2,2 млрд рублей

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Башкирии купили за девять месяцев текущего года 349 единиц техники, воспользовавшись льготными программами Росагролизинга, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Стоимость купленной техники составила около 2,2 млрд руб.

В рамках льготных программ предусмотрено обновление технического парка сельхозпредприятий при минимальных единовременных затратах. В республике также действует региональная программа обновления парка агропромышленного комплекса, благодаря которой аграриям компенсируют до 50% затрат на покупку техники.

Венера Хисамова

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