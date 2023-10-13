На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей

В Краснодарском крае реализуют больше 500 крупных инвестпроектов на общую сумму около 2,8 трлн руб. Благодаря этому в регионе создадут около 93 тыс. рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что темп роста инвестиций в кубанскую экономику составил более 117% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Глава Кубани отметил, что такое увеличение в крае наблюдается впервые. Это, по словам господина Кондратьева, выше, чем в среднем по России — 107%.

«Ежегодно увеличиваем меры поддержки. Успешно работает новый механизм — субсидирование процентных ставок. По факту край возмещает до 70 процентов понесенных расходов первые три года со взятия кредита. Мы единственные в России, кто оказывает инвесторам такую меру поддержки»,— сообщил губернатор.

Инвесторы вложили в проекты около 310 млрд руб. По общему объему регион занимает лидирующие позиции в стране. В администрации региона уточнили, что наибольшая инвестиционная активность в крае наблюдается в транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах, электроэнергетике, сельском хозяйстве, гостиничных услугах. В эти сферы вложили более 68% от общего числа инвестиций.

Вениамин Кондратьев также сообщил, что на Кубани с начала года реализовали 60 крупных инвестпроектов на сумму порядка 118 млрд руб. В регионе создано 2,4 тыс. рабочих мест.

Кубань в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за текущий год заняла пятое место. Для Краснодарского края это лучшее достижение за всю девятилетнюю историю составления рейтинга. Регион оказался также на третьем месте в России по направлению «Институты для бизнеса».

Вячеслав Рыжков

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