В Новосибирской области увеличилось число жителей с депрессией

У жителей Новосибирской области стали чаще диагностировать депрессию, сообщает минздрав региона. За прошлый год психическое расстройство выявили у 1,4 тыс. человек, годом ранее 1,3 тыс. человек, а в 2020 году 1,1 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Большой поток людей с депрессивными расстройствами идет в частные клиники или просто к психологам, то есть наши данные – малая часть от реальной цифры. Но и по ним видно, что первичная заболеваемость растет и наше население подвержено стрессу», - рассказала врач-психиатр Наталья Глебашева.

При этом также выросло количество жителей, у которых диагноз был поставлен впервые в жизни – в 2021 году 87 человек, в 2022 году 220 человек.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев