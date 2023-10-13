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В Новосибирской области увеличилось число жителей с депрессией
У жителей Новосибирской области стали чаще диагностировать депрессию, сообщает минздрав региона. За прошлый год психическое расстройство выявили у 1,4 тыс. человек, годом ранее 1,3 тыс. человек, а в 2020 году 1,1 тыс. человек.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Большой поток людей с депрессивными расстройствами идет в частные клиники или просто к психологам, то есть наши данные – малая часть от реальной цифры. Но и по ним видно, что первичная заболеваемость растет и наше население подвержено стрессу», - рассказала врач-психиатр Наталья Глебашева.
При этом также выросло количество жителей, у которых диагноз был поставлен впервые в жизни – в 2021 году 87 человек, в 2022 году 220 человек.