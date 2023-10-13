В Новосибирске двух воспитателей частного детсада задержали за истязание детей

Двое воспитателей частного детского сада Новосибирска задержаны по обвинению в истязании подопечных. Женщинам вменяется в вину ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником) и ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), следствие готовит обращение в суд об избрани им меры пресечения, рассказали в областном управлении Следственного комитета России.

В материалах ведомства указывается, что в июле 2023 года воспитатели систематически били детей, причиняя им физические и нравственные страдания. Пострадавшими по делу признаны 10 воспитанников частного детсада.

Под следствием находится заведующая этого детсада. Ей вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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Илья Николаев