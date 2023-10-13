SuperJob: в вечную любовь верят 58% нижегородцев
Большинство нижегородцев (58%) уверено, то любовь между людьми может существовать вечно. Такие данные публикует портал по поиску работы SuperJob на основании собственного опроса, проведенного среди экономически активного населения Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Опрос показал, что 7% нижегородцев согласны с высказыванием, что «любовь живет три года». Причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 4% опрошенных, любовь может существовать гораздо дольше трех лет, 2% считают, что только год.
В том, что любви вообще не существует, уверены 8% нижегородцев.