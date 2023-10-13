SuperJob: в вечную любовь верят 58% нижегородцев

Большинство нижегородцев (58%) уверено, то любовь между людьми может существовать вечно. Такие данные публикует портал по поиску работы SuperJob на основании собственного опроса, проведенного среди экономически активного населения Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрос показал, что 7% нижегородцев согласны с высказыванием, что «любовь живет три года». Причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 4% опрошенных, любовь может существовать гораздо дольше трех лет, 2% считают, что только год.

В том, что любви вообще не существует, уверены 8% нижегородцев.

Андрей Репин