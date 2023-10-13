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SuperJob: в вечную любовь верят 58% нижегородцев

Большинство нижегородцев (58%) уверено, то любовь между людьми может существовать вечно. Такие данные публикует портал по поиску работы SuperJob на основании собственного опроса, проведенного среди экономически активного населения Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опрос показал, что 7% нижегородцев согласны с высказыванием, что «любовь живет три года». Причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 4% опрошенных, любовь может существовать гораздо дольше трех лет, 2% считают, что только год.

В том, что любви вообще не существует, уверены 8% нижегородцев.

Андрей Репин

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