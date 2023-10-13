Верховный суд Удмуртии изменил приговор руководителю банды вымогателей

Верховный суд Удмуртии изменил приговор участнику преступной группы, которая вымогала деньги у жителей под угрозой применения насилия. В частности, мужчину ранее признали виновным в 35 вымогательствах, а также двух покушениях на грабеж и организации кражи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

По данным суда, в период с 2016 по 2017 год на территории поселка Балезино и Глазова, отбывающий наказание в исправительной колонии мужчина давал указания своим знакомым на вымогательство от 5 до 50 тыс. руб. При этом потерпевшим угрожали применением насилия. Также участники группы украли 140 тыс. руб. из сумки одной из женщин.

Свою вину подсудимые не признали. Суд исследовал представленные по делу доказательства и пришел к выводу об их виновности. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств осужденным назначили различное наказание, а самое значительное — шести лет и два месяца лишения свободы.

Участник банды с приговором суда не согласился, как и прокурор. Однако если первый указывал на свою невиновность, то представитель надзорного ведомства посчитал приговор чрезмерно мягким. Остальные фигуранты приговор суда не обжаловали.

Верховный Суд Удмуртии, оценив доводы апелляционных жалоб и представления, изменил наказание до шести лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. В частности, измение связано с переквалификацией отдельных эпизодов.