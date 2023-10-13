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Суд снизил сумму штрафа магазину Henderson за поцарапанного покупателя

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского райсуда, завершился спор, касающийся травмирования покупателя в магазине Henderson, расположенном ТЦ «Небо». Ответчиком по иску нижегородца к бутику выступало ООО «ТАМИ и Ко».

Мужчина пришел покупать одежду и попросил принести ему брюки в примерочную. В момент примерки он почувствовал сильную боль в правой ноге, и сняв брюки, обнаружил ссадину на голени размером около 13 см, сообщили в суде. Рана образовалась от иглы антикражного магнита, прикрепленного к нижней части брючины (система «антивор»). В результате травмы кровью были испачканы брюки и примерочная кабинка магазина. Истец сообщил, что затем обращался в травмпункт, где ему делали укол от столбняка, и оформлял себе больничный.

Представители магазина утверждали, что антикражные магниты крепятся к одежде таким образом, чтобы не допустить травмирование покупателей. Ответчик считал, что клиент лукавит. Работники магазина пояснили суду, что они не обнаружили следы крови ни на брюках, ни в примерочной кабинке.

Суд, изучив доказательства, встал на сторону покупателя: ему присудили в общей сложности 7,35 тыс. руб. компенсации. Однако по жалобе ООО «ТАМИ и Ко» затем решение было частично отменено. Взыскание с продавца 1,5 тыс. руб. штрафа за то, что он добровольно не удовлетворил требования потребителя, признали необоснованным.

Иван Сергеев

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