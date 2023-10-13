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У Центрального стадиона в Казани могут открыть зону отдыха с бассейном

В Казани недалеко от центрального стадиона могут открыть новую зону отдыха с 300-метровым подогреваемым бассейном. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на создателя «Городских терм» Юрия Бычкова.

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Кроме того, в новой зоне отдыха также могут открыть термальную зону.

По его словам, сейчас вопрос проектирования, управления объектов обсуждается с командой Института развития городов Татарстана. А поручение открыть подобный проект дал глава республики Рустам Минниханов.

Господин Бычков добавил, что сейчас в Татарстане заявлен проект по созданию термального комплекса с суммой вложений в 18 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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