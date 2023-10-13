У Центрального стадиона в Казани могут открыть зону отдыха с бассейном
В Казани недалеко от центрального стадиона могут открыть новую зону отдыха с 300-метровым подогреваемым бассейном. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на создателя «Городских терм» Юрия Бычкова.
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
Кроме того, в новой зоне отдыха также могут открыть термальную зону.
По его словам, сейчас вопрос проектирования, управления объектов обсуждается с командой Института развития городов Татарстана. А поручение открыть подобный проект дал глава республики Рустам Минниханов.
Господин Бычков добавил, что сейчас в Татарстане заявлен проект по созданию термального комплекса с суммой вложений в 18 млрд руб.