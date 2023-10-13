Нижний Тагил получит 250 млн рублей на переход с печного на газовое отопление

До 2026 года Нижний Тагил получит из федерального бюджета 250 млн руб. на перевод домов с печного на газовое отопление. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. За счет этих средств тагильчанам компенсируют затраты на переход на газовое отопление.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что в 2023 году на эти цели было выделено 200 млн руб. Так, суммарное финансирование за три года превысит 475 млн руб. На эти средства планируется газифицировать более 2 тысяч частных домов.

Сейчас строительно-монтажные работы внутри дома завершены на 368 объектах, в более половины из них газ уже поступает. Всего от жителей Нижнего Тагила на текущий момент подано около 600 заявок.

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